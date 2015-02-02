В Петербурге расширят меры поддержки учителей после федерального закона

В Петербурге планируют расширить меры поддержки учителей после принятия федерального закона об особом статусе педагога. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил председатель Законодательного собрания Александр Бельский. По его словам, новые федеральные нормы позволят городу точнее определить дополнительные льготы для педагогов на региональном уровне. Их планируют закрепить в Социальном кодексе Петербурга.
При этом уже действующие меры сохранятся: доплаты за классное руководство и поддержка молодых специалистов.
Ранее мы сообщили о том, что запрет телефонов на уроках поддерживают 82% родителей школьников из Петербурга.
Фото: Piter.TV
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