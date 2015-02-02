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В Петербурге расширят меры поддержки учителей после федерального закона
Вчера, 22:44
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В Петербурге расширят меры поддержки учителей после федерального закона

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Учителям Петербурга добавят льготы — Бельский о новом статусе.

В Петербурге планируют расширить меры поддержки учителей после принятия федерального закона об особом статусе педагога. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил председатель Законодательного собрания Александр Бельский. По его словам, новые федеральные нормы позволят городу точнее определить дополнительные льготы для педагогов на региональном уровне. Их планируют закрепить в Социальном кодексе Петербурга.

При этом уже действующие меры сохранятся: доплаты за классное руководство и поддержка молодых специалистов. 

Ранее мы сообщили о том, что запрет телефонов на уроках поддерживают 82% родителей школьников из Петербурга.

Фото: Piter.TV

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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