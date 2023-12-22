В Волгограде задержали подростков, нападавших с молотком на прохожих

В МВД рассказали о том, как молодые люди совершали преступления.

Российские правоохранительные органы на территории Волгограда задержали троих подростков в возрасте от 16 до 18 лет, которые грабили прохожих. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы МВД РФ. Специалисты заметили, что злоумышленники угрожали людям молотком. В заявлениями в полицию обратились трое потерпевших. Они уточнили, что стали жертвами неизвестных молодых людей. Преступники отобрали у местного населения денежные средства, ювелирные украшения и мобильные устройства. Одного из мужчин подростки избили. В результате пациент попал в больницу с переломами и ушибами.

Полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали на одной из улиц города подозреваемых. Ими оказались трое местных жителей в возрасте 16, 17 и 18 лет. Злоумышленники сознались в содеянном. пресс-служба МВД РФ

Подростки уточнили, что украденное сдали в ломбард, а денежные средства потратили. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье за разбой. Подозреваемые отправлены под стражу.

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Фото и видео: МВД медиа