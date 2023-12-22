В Хабаровске задержали мужчину, ограбившего банк на 13 млн рублей

Россиянин обвиняется в разбое.

Российские правоохранительные органы задержали мужчину, ограбившего банк в городе Хабаровске. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в собственном Telegram-канале. Она пояснила, что злоумышленник забрал с собой 11 миллионов рублей и иностранную валюту. Общий ущерб составил 13 миллионов рублей. Однако в течение суток подозреваемый был обнаружен. Оперативники установили, что мужчина занимался продажей транспортных средств, ввезенных из-за границы. Однако в какой-то момент данный бизнес стал убыточным, поэтому житель региона решил делать ставки на спортивном тотализаторе. Его задолженность увеличилась. Он захотел избавиться от нее за счет криминальной деятельности. При помощи муляжа гранат и игрушечного пистолета от напал на банк.

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Фото и видео: Telegram / Ирина Волк