Педофил шантажировал школьницу ее фотографиями в белье

Жертвой пользователя с ником "Семенов Сергей" стала уже вторая петербургская школьница

В Петербурге продолжает орудовать извращенец-шантажист, который вымогает у несовершеннолетних девочек фотографии в нижнем белье и "ню". Накануне в полицию обратилась мать уже как минимум второй петербургской школьницы, которая пострадала от действий анонимного совратителя.

34-летняя женщина, жительница Петродворца, рассказала, что неизвестный мужчина, зарегистрированный "ВКонтакте" под ником "Семенов Сергей" обманом выманил у ее 13-летней дочери-подростка несколько фотографий в нижнем белье. После этого он принялся шантажировать девочку. Извращенец требовал прислать ему новые, более откровенные фотографии, а в случае отказа обещал выложить в общий доступ те, что у него уже есть.

По счастью, о происходящем узнала мать 13-летней девочки и обратилась в полицию.

Напомним, в первых числах февраля стало известно об аналогичном происшествии: 42-летняя женщина рассказала, что ее дочку, ученицу шестого класса одной из петербургских гимназий, вовлек в непристойную переписку неизвестный мужчина, зарегистрированный под тем же ником.

Материалы переданы в Следственный комитет. Проводится проверка.

Видео: архив