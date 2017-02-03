Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Сегодня, 9:30
0
Moulin_
939
Код вставки плеера

12-летнюю гимназистку по Сети развращал неизвестный педофил

0
 
 

Ученица шестого класса оказалась вовлечена во фривольную переписку с неким мужчиной

В Петербурге обеспокоенная женщина обратилась в полицию с рассказом о том, что с ее дочкой по Сети вступил в непристойную переписку неизвестный (вероятно, взрослый) мужчина. 43-летняя работница одного из петербургских заводов рассказала, что ее 12-летнюю дочку-гимназистку вовлек в неподобающие отношения неизвестный извращенец.

По словам матери, мужчина писал ее дочери-подростку непристойные сообщения под никнеймом "Семенов Сергей" в одной из самых популярных соцсетей. Девочке 12 лет, она учится в шестом классе одной из гимназий.

Материалы переданы в Следственный комитет. Проводится проверка.

Видео: архив    

Теги: интернет-переписка , петербург , развращение несовершеннолетней
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Смотрите также

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5