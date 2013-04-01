Падение самолета в Черном море: видео и новости к этому часу

Утром в воскресенье в Черное море упал Ту-154 Минобороны. Погибли 93 человека

Крушение пассажирского самолета Минобороны в небе над Черным морем произошло около 5.27 утра по московскому времени. Вылетевший ночью с Чкаловского подмосковного аэродрома Ту-154 с 92 пассажирами и членами экипажа на борту сел для дозаправки в Сочи. Самолет взлетел в 5.20 и через семь минут, при наборе высоты, пропал с радаров.

Спустя короткое время спасатели начали поисковую операцию в акватории Черного моря. Обломки самолета Ту-154, принадлежащего российскому военному ведомству, личные вещи и тела пассажиров разбросало на очень широкой площади: масляное пятно, которое стало ориентиром для спасателей, было найдено в 6-8 километрах от берега, там же начали находить тела погибших; а некоторые личные вещи спасатели обнаружили в 14 километрах от берега.

Причины крушения Ту-154 пока неизвестны. Как сообщается, погодные условия в утро вылета были хорошими, сам самолет был признан исправным. В Сети была опубликована запись переговоров экипажа с диспетчером, и ни о каких неисправностях или трудностях пилоты не сообщали. Источник в Министерстве обороны прокомментировал "Интерфаксу", что версия теракта не рассматривается в качестве основной, речь может идти о сочетании технической неисправности и ошибке пилотирования.

В Сети появилось видео, заснятое камерой наблюдения. На нем виден морской берег и чрезвычайно яркая вспышка в ночном небе. Время, когда были сняты эти кадры, совпадает с моментом исчезновения Ту-154 с радаров.

Как сообщается, на борту были журналисты нескольких телекомпаний, а также солисты ансамбля имени Александрова. Группа вылетела в Сирию, где должна была дать новогодний концерт на российской военной базе Хмеймим. Кроме того, на борту погибшего самолета летела Елизавета Глинка, Доктор Лиза, исполнительный директор благотворительного фонда "Справедливая помощь". Многие уже успели высказать соболезнования родным Елизаветы Глинки, а также бесчисленному множеству людей, которым она оказывала помощь, а то и просто спасала от смерти. В Сирию доктор Лиза вылетела, сопровождая груз медикаментов для сирийских жителей, которые страдают от военных действий.

В Сочи уже начали вылетать родные и близкие погибших. Кроме того, сообщается, что борты МЧС с телами пассажиров погибшего лайнера будут направлять также и в Москву – в том числе для опознания.

Видео: youtube