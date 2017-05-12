Видео из Бурятии: трассу не поделили три авто

В Улан-Удэ произошла массовая авария из-за потасовки в машине. В результате тройного ДТП пострадали несколько человек.

В минувший четверг, 11 мая, в столице Бурятии дорогу не поделили три автомобиля: "Мицубиси", "Ниссан" и "Дэу Нексия". Инцидент произошел около восьми часов вечера на перекрестке Мокрова – Строителей. После столкновения очевидцы происшествия сообщили о ДТП в спасательные службы. Кроме того, им удалось запечатлеть на видео последствия массовой аварии.

Предположительно, водитель корейской иномарки поругался со своими пассажирами и потерял управление, в результате чего "Нексия" на большой скорости протаранила "Ниссан", который отбросило в "Мицубиси". На кадрах можно заметить, что от удара переднюю часть легковушки "Дэу" буквально смяло. Другие машины также получили серьезные повреждения.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. По предварительным данным, пострадали пассажиры "Нексии". Также известно, что после аварии виновник ДТП попытался скрыться.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось смертельное видео из Пензы: легковушка протаранила забор и перевернулась.



Видео: youtube, Baikal Daily