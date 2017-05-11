Смертельное видео из Пензы: легковушка протаранила забор и перевернулась

В Кузнецке водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и на большой скорости врезался в ограду, после чего "ВАЗ" перевернулся и угодил в кювет. В результате жуткого ДТП погиб человек.

В минувшую среду, 10 мая, в Пензенской области отечественная легковушка протаранила забор и перевернулась. Инцидент произошел около трех часов дня в Кузнецке на улице Строителей недалеко от кладбища. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия жуткой аварии удалось запечатлеть на видео.

Предположительно, водитель "ВАЗ-2110" не справился с управление и на большой скорости врезался в забор, после чего "десятка" перевернулась и угодила в кювет. На кадрах можно заметить, что от удара переднюю часть автомобиля буквально смяло.

В результате страшной аварии водитель легковушки получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия. Также известно, что пассажир, находившийся в салоне "десятки", получил серьезные повреждения.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жуткое видео из Казахстана: автобус с пассажирами протаранил джип, а потом столб.

Видео: группа вконтакте "Подслушано в Кузнецке"