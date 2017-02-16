Два извращенца надругались в сауне над жительницей Омска

Девушка поведала мужу жуткую историю: в бане ее изнасиловали неизвестные. Мужчина поверил и написал заявление. Однако у подозреваемых другая версия произошедшего.

В минувший вторник, 14 февраля, жительница Омска вернулась домой под утро. Муж стал расспрашивать супругу, где она была, и почему такая помятая. На что 29-летняя девушка рассказала любимому жуткую историю: ее изнасиловали два извращенца в сауне "Триумф", расположенной в доме №6 на улице 50 лет Октября. Шокированный мужчина настоял на немедленной подаче заявления в полицию. Дамочка согласилась. В итоге, правоохранители начали расследование.

Спустя несколько часов они задержали подозреваемых в изнасиловании. По словам мужчин, девушка по обоюдному согласию провела с ними ночь в бане. Один из псевдо-извращенцев оказался 30-летним любовником потерпевшей, а второй – его 32-летним двоюродным братом.

В данный момент выясняют детали происшествия. Известно, что девушка нигде не работает, и не прочь пропустить пару стаканчиков алкогольных напитков. Что произошло на самом деле, предстоит выяснить правоохранителям. Если девушка дала ложные сведения, ей грозит уголовное дело.

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Видео: youtube, MassageMe! SPA / FORUMHOUSE