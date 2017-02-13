Маньяк надругался над 12-летней школьницей из Москвы в лифте многоэтажки

Извращенец зашел вместе с девочкой в лифт, а затем попытался изнасиловать школьницу. Девочка чудом спаслась из лап педофила.

Несколько дней назад, 8 февраля, на северо-западе Москвы 40-летний мужчина напал на 12-летнюю девочку. Он надругался над школьницей в лифте жилого дома. Малышке чудом удалось вырваться из лап извращенца.

Как выяснилось, школьница зашла в лифт вместе с незнакомым мужчиной. После того, как двери закрылись, педофил схватил девочку силой и надругался над ней. Случайно на одном из этажей кабина лифта остановилась и двери распахнулись. Школьнице удалось вырваться и сбежать.Затем малышка рассказала о случившемся родителям, и они обратились за помощью в правоохранительные органы.

В данный момент возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Выясняются детали происшествия. Расследование продолжается. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит тюремное заключение.

Ранее мы сообщали, что петербуржец насиловал собственную 13-летнюю дочь больше месяца.

Видео: youtube, Портал Проказан