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Вчера, 23:30
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Очевидцы: Иномарка влетела в ограждение на Коллонтай

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В Невском районе Петербурга произошло очередное ДТП

Очевидцы сообщили об аварии в Невском районе Петербурга вечером пятницы, 13 января 2017 года.

Как пишут в сообществе spb_today, вечером 13 января на перекрестке между улицей Коллонтай и Дальневосточным проспектом водитель автомобиля «Toyota RAV4» не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение.

Как сообщается, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, «скорая» и ДПС. В результате аварии пострадал водитель авто, его госпитализировали в Александровскую больницу. На участке дороги, перед перекрестком, образовался затор. 

Видео: из архива 

Теги: авария , авария петербург , дтп , дтп улица коллонтай , петербург , улица коллонтай
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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