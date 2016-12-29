Очевидцы: Иномарка влетела в ограждение на Коллонтай

В Невском районе Петербурга произошло очередное ДТП

Очевидцы сообщили об аварии в Невском районе Петербурга вечером пятницы, 13 января 2017 года.

Как пишут в сообществе spb_today, вечером 13 января на перекрестке между улицей Коллонтай и Дальневосточным проспектом водитель автомобиля «Toyota RAV4» не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение.

Как сообщается, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, «скорая» и ДПС. В результате аварии пострадал водитель авто, его госпитализировали в Александровскую больницу. На участке дороги, перед перекрестком, образовался затор.

Видео: из архива