Обиженный второклассник ради мести "заложил ядерную бомбу" в Петербурге

Инцидент случился ещё вчера, 20 января 2017 года, когда в полицию Санкт-Петербурга позвонил неизвестный и заявил о минировании ядерной бомбой дома по улице Савушкина. Сегодня любопытный минёр был найден

Примерно в 13.30, вчера, 20 января в правоохранительные органы Северной столицы позвонил неизвестный. Он заявил, что в одном из строений в Приморском районе по улице Савушкина заложено взрывное устройство. И не простое, а самая настоящая ядерная бомба.

Стражи порядка без промедления выехали на место происшествия. Адрес, указанный преступником привёл сотрудников правоохранительных органов к одной из местных школ. В дальнейшем ничего подозрительного и угрожающего жизни граждан обнаружено не было.



Сотрудники УМВД России по Приморскому району провели оперативно-розыскные мероприятия и нашли "телефонного террориста". Им оказался 8-летний школьник, звонивший из хулиганских побуждений. Правоохранители провели беседу с несовершеннолетним и передали его родителям.



Видео: Piter.TV