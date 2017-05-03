Смешное видео из Омска: обезьяна провела диагностику двигателя

В омском автосервисе работает примат: животное уверенно орудует гаечным ключом под капотом автомобиля.

Сегодня утром, 3 мая, в интернете появилась любопытная запись: милая обезьянка проводит диагностику двигателя. Предположительно, инцидент произошел в одном из автосалонов Омска. За несколько часов мартышка покорила не только транспортное средство, но и пользователей сети: ролик посмотрели уже почти восемь тысяч человек.

На кадрах можно заметить, как примат уверенно орудует гаечным ключом: затягивает болты, изучает содержимое автомобиля. Судя по всему, обезьяна давно уже привыкла к такой работе.

Некоторых пользователей соцсети данный ролик умилил. Впрочем, есть и те, кого, напротив, видео с обезьянкой возмутило: "Никогда не поеду в этот автосервис!"

Ранее мы сообщали, что в сети появилось удивительное видео из Башкирии: журавли станцевали на радость местным жителям.



Видео: группа вконтакте "Аварийный Омск"