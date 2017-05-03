Удивительное видео из Башкирии: журавли станцевали на радость местным жителям

Серые птицы сначала аккуратно ходили рядом с домом, а потом начали танцевать.

Недавно в сети появилось любопытное видео из Башкирии: журавли исполнили уникальный танец. Инцидент произошел в Мелеузовском районе. Времяпрепровождение грациозных птиц попало в объектив камеры жителя деревни Кашаля.

По сломам очевидцев, сначала птицы гуляли неподалеку от дома, что-то ели, а потом начали танцевать. Судя по всему, они прилетели в деревню на лето.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось забавное видео из Новосибирска: игривый сурикат стал звездой соцсети. Сотрудница зоопарка записала милого хищника, который баловался с большим пером на весеннем солнце. За сутки ролик посмотрели несколько тысяч человек.



Видео: вконтакте, Гульфия Акулова