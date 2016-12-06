В Петербурге ищут нового председателя городского суда

Конкурс на должность председателя городского суда Петербурга объявила Высшая квалификационная коллегия судей.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила несколько конкурсов на должность председателей городских судов. Это место вакантно и в Петербурге. Как пояснили в городском суде, действующий председатель Валентина Епифанова останется на своей должности до 18 января 2018 года. После этого ее заменит новоизбранный судья.

Кандидаты на должность должны отправить свои заявки до 17 июля. Кроме Северной столицы председателей суда ищут в Московский, Реутовский и Ивановский гарнизонный военный суд, а также в Томский областной суд.

Действующий председатель горсуда занимала свою должность с 2006 года. Ранее Валентина Епифанова с 2003 года исполняла обязанности председателя, сменив Владимира Полуднякова.