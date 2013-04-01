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Неуправляемый складской погрузчик "атаковал" мужчину и довёл его до посттравматического шока

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Накануне вечером на территории складского комплекса в Пушкинском районе погрузчик вышел из под контроля и совершил наезд на рабочего

Об этом сообщает сегодня АН "Оперативное прикрытие". По утверждению источника, инцидент произошел 23 декабря 2016 года, вечером, примерно в 20.00. Склад находится в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, на Московском шоссе, 21/2.
 
На сегодняшний день причина неисправности погрузчика и точные обстоятельства инцидента неизвестны. Ясно, что по ещё неустановленной причине погрузчик без водителя начал самостоятельно двигаться. В итоге неуправляемый транспорт нашёл свою цель: под движущуюся машину попал 52-летний мужчина, проживающий в посёлке Лесное. Мужчину в состоянии посттравматического шока  госпитализировали в петербургскую Городскую больницу №26.
 
По факту происшествия проводится проверка.
 
Видео: YouTubePolina Marchenko
Фото: Автопогруз Ру
Теги: городская больница 26 , лесное , московское шоссе , пушкинский район
Категории: Новости СПб Происшествия

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