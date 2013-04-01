Неуправляемый складской погрузчик "атаковал" мужчину и довёл его до посттравматического шока

Об этом сообщает сегодня АН "Оперативное прикрытие". По утверждению источника, инцидент произошел 23 декабря 2016 года, вечером, примерно в 20.00. Склад находится в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, на Московском шоссе, 21/2.

На сегодняшний день причина неисправности погрузчика и точные обстоятельства инцидента неизвестны. Ясно, что по ещё неустановленной причине погрузчик без водителя начал самостоятельно двигаться. В итоге неуправляемый транспорт нашёл свою цель: под движущуюся машину попал 52-летний мужчина, проживающий в посёлке Лесное . Мужчину в состоянии посттравматического шока госпитализировали в петербургскую Городскую больницу №26.

По факту происшествия проводится проверка.



Видео: YouTube , Polina Marchenko

Фото: Автопогруз Ру