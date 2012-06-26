Башкирия: взрыв газа в жилом доме Белорецка унес жизнь одного человека

Сегодня, 30 января, на улице Федора Алексеева произошел взрыв газовоздушной смеси. Один человек погиб, два человека госпитализированы в больницу

Сегодня, 30 января, в обеденное время по улице Федора Алексеева, 37 в городе Белорецк в Башкирии в жилом доме прогремел взрыв.

В 12.08 на диспетчерский пульт МЧС поступило сообщение о взрыве в одной из квартир жилой пятиэтажки на втором этаже. Всего на ликвидацию пожара и последствий взрыва привлекалось 13 единиц техники, 35 человек, в том числе от МЧС 6 единиц техники и 19 человек личного состава. В 12.53 минуты по московскому времени пожар был ликвидирован.

В результате взрыва и возникшего пожара погиб 56-летний хозяин квартиры. Его 27-летняя дочь и знакомый хозяина, помогавший в ремонте, госпитализированы в больницу. Следственным комитетом России по Республике Башкортостан начата проверка причин и обстоятельств, приведших к взрыву. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

По словам очевидцев, взрыв был очень сильный. В соседних квартирах повыбивало стекла, в магазине, расположенном рядом, обвалился потолок.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК/БашДТП