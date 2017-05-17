Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 11:31
0
Asyaromanenkova
16
Код вставки плеера

Название для стадиона на Крестовском выберут горожане

0
 
 

Вице-губернатор Игорь Албин рассказал, что название для футбольного стадиона на Крестовском острове определят народным голосованием.

Название для многострадального стадиона на Крестовском острове будут выбирать петербуржцы. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Когда именно состоится всенародное голосование и в какой форме оно будет проходить, чиновник не уточнил.

- Может, назовут "Зенит", может, "Стадион имени Кирова" решит народ, - написал Албин в своем Twitter.

Стадион на стрелке Крестовского острова до сих пор не имеет окончательного названия. За годы его строительства к нему приклеилось название "Зенит-Арена". Сейчас по документам он называется "Санкт-Петербург Арена". Это название сохранится у арены на время Кубка конфедераций 2017 и Чемпионат мира по футболу 2018.

Топонимическая комиссия Северной столицы рекомендовала назвать стадион "Крестоввским" - по его местоположению. А коммунисты просили губернатора сохранить за площадкой старое название – стадион имени Кирова.

Показать на карте
Теги: зенит арена , крестовский остров , новости спб , стадион на крестовском
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5