Пьяный неадекват порезал прохожего на Косыгина

Мужчина с заточкой сделал из покупателя в магазине Ван Гога. Раненого госпитализировали в больницу.

Накануне вечером, 6 февраля, около 22:30 неизвестный напал на прохожего. Инцидент произошел в магазине на проспекте Косыгина 31/3. По словам очевидцев, пьяный неадекват с криками "За ополчение Донбасса" напал на молодого человека и порезал ему ухо. Очевидцы происшествия немедля вызвали спасательные службы. Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали в Александровскую больницу. Раненому оказана вся необходимая медицинская помощь.

По словам сестры потерпевшего, у злоумышленника в руках было нечто, похожее на заточку. Худощавый мужчина ростом под 180 см был одет в серо-голубую куртку, синие джинсы, в серной кепке и в зимних кроссовках.

В данный момент правоохранители разыскивают нападавшего. Известно, что пьяный неадекват скрылся с места происшествия в сторону проспекта Наставников.

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