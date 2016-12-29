Трагедия в Воркуте: от рук сверстников погиб 12-летний школьник

Мальчика зарезали двое знакомых, а затем закопали его бездыханное тело в сугроб. Возбуждено уголовное дело.

В минувшую пятницу, 3 февраля, в Республике Коми в поселке Елецкий пропал 12-летний школьник. После занятий он не вернулся домой. В срочном порядке мальчика принялись искать сотрудники МЧС, правоохранители и местные жители. Бездыханное тело ребенка с ножевыми ранениями спустя несколько дней, 5 февраля, обнаружили в сугробе.

Выяснилось, что школьник поругался со своими сверстниками. Между мальчиком и двумя его знакомыми 11 и 12 лет произошла драка. Предположительно, во время разборки один из нападавших достал нож и несколько раз пырнул им школьника. Пострадавший ребенок получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался на месте происшествия. Затем подозреваемые закопали погибшего в сугробе.

В данный момент заведено уголовное дело. Правоохранители устанавливают детали трагедии, выясняют взаимоотношения между детьми. Поскольку школьников нельзя привлечь к уголовной ответственности в силу возраста, в ближайшем будущем будет решен вопрос о помещении их в спецучреждение.

Видео: youtube, Alex&Nicole Wind/ Запорожская общеобразовательная школа №15