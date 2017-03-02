Подросток сломал ногу на тренировке в клубе единоборств в Петербурге

Занятие в клубе единоборств на улице Бурцева закончилось переломом ноги для 15-летнего ученика. Его напарник неудачно упал и придавил конечность.

Подросток получил травму на занятии в спортивном клубе. 15-летнего мальчика доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова со сломанной ногой. Юный спортсмен попал в госпиталь только около полуночи в среду, 1 марта.

Юноша получил травму около 21.30 в клубе единоборств на улице Бурцева. Так подросток занимался в секции. Предварительно, напарник борца неудачно упал, придавив его ногу.

Врачи определили, что у атлета закрытый перелом большеберцовой кости. Общее же состояние его здоровья оценили как среднее. Подробности инцидента уточняются. Проводится проверка.

Дети и подростки не редко травмируются во время занятий спортом. Иногда школьники страдают даже в перерывах между уроками. Например, в начале февраля школьник из Петербурга сломал руку со смещением во время перемены. 14-летний мальчик угодил в больницу с переломом предплечья. Сам инцидент произошел около двух часов, а в госпиталь попал только в пять вечера. Но состояние мальчика было удовлетворительным.