Школьник из Петербурга сломал руку со смещением во время перемены

14-летний подросток был доставлен в больницу с переломом из школы на улице Дыбенко. Предварительно, мальчик получил травму во время перемены.

Во вторник, 7 февраля, в детскую больницу доставили пострадавшего подростка около пяти часов вечера. 14-летний мальчик получил перелом предплечья. Вскоре оказалось, что кость сломалась со смещением отломков. В целом же школьник находится в удовлетворительном состоянии.

По предварительной информации, травму он получил во время переменки в школе. Инцидент произошел еще около часа дня. Что делал пострадавший в период между получением травмы и госпитализацией - не известно.

Но оказалась, что мальчик не единственный пострадавший школьник. За несколько часов до него в больницу из учебного заведения на проспекте Александровской фермы привезли 11-летнюю девочку. Она упала во время урока физкультуры. В результате у школьницы обнаружили перелом фаланги мизинца со смещением.

К сожалению, школьники часто становятся участниками неприятных историй, которые для них заканчиваются больницей. На прошлой неделе семиклассница перепила пива и была госпитализирована с отравлением. Юной любительнице выпить оказалось всего 12 лет.