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На трассе Пермь - Екатеринбург размыло дорогу

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В данный момент движение в сторону Кунгура ограничено.

 Сегодня в Пермском крае новый участок дороги, на трассе Е-22 от Перми до Екатеринбурга размыло из-за дождей. Обильные дожди продолжают приносить жителям Прикамья большие неудобства. Напомним, из-за разгула стихии, разрушившего дороги и мосты, в Ильинском, Юсьвинском и Карагайском районах ввели режим "повышенной готовности". Накануне порывами ветра были обесточены более 60 территорий региона. 

Теги: дорога , екатеринбург , инцидент , пермь , погода , происшествие , ураган
Категории: Лента новостей Происшествия

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