На трассе Пермь - Екатеринбург размыло дорогу

В данный момент движение в сторону Кунгура ограничено.

Сегодня в Пермском крае новый участок дороги, на трассе Е-22 от Перми до Екатеринбурга размыло из-за дождей. Обильные дожди продолжают приносить жителям Прикамья большие неудобства. Напомним, из-за разгула стихии, разрушившего дороги и мосты, в Ильинском, Юсьвинском и Карагайском районах ввели режим "повышенной готовности". Накануне порывами ветра были обесточены более 60 территорий региона.