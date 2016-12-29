Всю зиму "Ломоносовская" будет ограничена на вход

Скоро начнут модернизацию эскалаторов на станции петербургского метрополитена. По будням вход в вестибюль "Ломоносовской" будет ограничен.

С 18 января на станции метро "Ломоносовская" начнутся работы по модернизации эскалаторов. Из-за этого по будням вход в наземный вестибюль будет ограничен по будням с 7.50 до 8.50. Продлится ремонт до 27 февраля. Петербургский метрополитен просит пассажиров заранее выбирать удобный маршрут.

Недавно была сдана в эксплуатацию после одиннадцатимесячного ремонта станция метро "Елизаровская". А ранее мы сообщали, что через две недели, 28 января, на капитальный ремонт закроют "Лесную". Реставрация станции обойдется метрополитену в 333 млн. руб. За эти деньги отремонтируют наклонный ход, асбоцементные зонты и эскалаторы. Также в вестибюле заменят облицовку, установят новое освещение, создадут досмотровую зону. Скоро начнут модернизацию эскалаторов на станции петербургского метрополитена. По будням вход в вестибюль "Ломоносовской" будет ограничен.

Видео: youtube, Воскресенье 009