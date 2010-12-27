На сайте комитета Смольного опубликовали фильм «Он вам не Димон»

Фильм-расследование Алексея Навального появилось на сайте в результате анонимной хакерской атаки. Сообщение хакеров сопровождалось надписью «Выбери, кто тобой манипулирует!».

На сайте комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга появился фильм-расследование Алексея Навального «Он вам не Димон», посвященное имуществу премьер-министра России Дмитрия Медведева. Видео было опубликовано анонимными хакерами примерно в 17 часов, сообщает «Фонтанка».

Сообщение хакеров сопровождалось надписью «Выбери, кто тобой манипулирует!». В качестве вариантов предлагался фильм Навального и социальная реклама, предупреждающая об участии в протестных акциях. Плакаты, которые появились в Петербурге в конце мая, были инициированы комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Хакеры также добавили: «Эти люди воруют наши деньги, сажают в тюрьмы случайных и невиновных людей, используя правоохранительные органы в качестве цепных псов, а их преступления сходят им с рук. Эти люди полностью дискредитировали такие понятия, как "Демократия", "Право" и "Свобода слова"».

Фильм «Он вам не Димон» продержался на сайте комитета меньше часа. Ранее видео было опубликовано хакерами на сайте прокуратуры Ярославской области, откуда его вскоре удалили.

Завтра, 12 июня, по всей стране пройдут масштабные митинги сторонников Алексея Навального, посвященные борьбе с коррупцией. Протестные акции в Петербурге не согласованы с правительством города.

Фото: webcache.googleusercontent.com