ДТП: в Киришах Мерседес сбил трехлетнего ребенка на зебре

Под колеса иномарки в Ленобласти угодили сын с отцом. На переходе легковушка задавила пешеходов.

Накануне, 28 декабря, около 17.30 в Киришах Ленинградской области двадцатилетний водитель Мерседеса сбил двух человек. Инцидент произошел недалеко около дома по улице Строителей, 11. Мужчина со своим трехлетним сыном пересекали проезжую часть по зебре. Молодой парень либо не заметил, либо не захотел пропускать пешеходов и, в итоге, задавил их. Пострадавших в срочном порядке госпитализировали в больницу. Мужчина находится в удовлетворительном состоянии с повреждениями средней тяжести, а вот его ребенок получил серьезные травмы.



В данный момент выясняют детали несчастного случая. По какой причине Мерседес наехал на пешеходов – предстоит понять правоохранителям. К сожалению, аварии – не редкость. Спасательные службы, во избежание трагических последствий, напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать ПДД. Ранее мы писали, что в смертельном ДТП под Вологдой погибли на месте водитель и пассажирка легковушки, еще 2 человека получили серьезные травмы