Смертельное ДТП по Вологдой: водитель и пассажирка легковушки погибли на месте

Водитель ВАЗа вылетел на встречку и протаранил грузовик. При лобовом столкновении погибли два человека, еще двое получили серьезные травмы.

Сегодня, 28 декабря, около 2 часов ночи в районе Надеево на автодороге Москва - Архангельск отечественная легковушка врезалась в фуру. Водитель ВАЗа- 2112 вылетел на встречку и на огромной скорости столкнулся с Вольво. При лобовом столкновении пострадали 4 человека. Очевидцы аварии тут же вызвали спасательные службы. Двадцатилетний водитель отечественного автомобиля и пассажирка 1996 года рождения, находившаяся на переднем сидении скончались на месте происшествия от полученных травм. Восемнадцатилетний юноша и двадцатилетняя девушка, которые ехали на задних пассажирских креслах, госпитализированы в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – жители Архангельской области. Сорокалетний водитель грузовика не пострадал.

В данный момент выясняют детали случившегося. Предположительно, молодой человек, находившийся за рулем ВАЗа, из-за плохого самочувствия не справился с управлением, поэтому вылетел на встречную полосу движения. Инцидент произошел на 448 км трассы М8. На кадрах можно заметить, что отечественную легковушку буквально смяло от удара. Детали машины разбросало по всей дороге, а от ВАЗа ничего не осталось.

К сожалению, аварии на дорогах – не редкость. Ранее мы писали, что в Тюмени водитель задавил 8-летнего мальчика и скрылся с места происшествия.

Фотографии: пресс-служба МВД по Вологодской области

Видео: трасса М-8 Москва - Архангельск, youtube, J.I.N. SEVERODVINSK