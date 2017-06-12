Видео: На акции на Марсовом поле задержали 12-летнюю девочку

Алексею Навальному, чьи сторонники устроили протестную акцию, грозит до 30 суток административного ареста.

Одной из задержанных во время несанкционированной акции на Марсовом поле оказалась 12-летняя девочка. Об этом на своих аккаунтах в социальных сетях сообщил политик Андрей Пивоваров.

Он опубликовал видео из автобуса, где с полицейским разговаривает отец девочки. Пивоваров добавил, что ее позднее отвезли в 70-й отдел полиции, где с ней беседовали сотрудники центра "Э".

Есть несколько данных по числу задержанных протестующих в Петербурге. Смольный называет цифру в 300 человек, "Фонтанка" — в 500, а "Красная кнопка" ОВД-Инфо сообщает о почти 900 задержанных. Также разнятся и данные по количеству участников антикоррупционной акции: от 3500 по данным правительства Петербурга до 10 тысяч человек.

Сегодня был задержан и глава Фонда по борьбе с коррупцией Алексей Навальный. Его задержали в подъезде собственного дома. Навальному грозит до 30 суток ареста, ему вменяется ч. 4 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения — нарушение порядка организации или проведения митинга). Наказание по статься предусматривается в виде штрафа в размере от 150 до 300 тысяч рублей или административного ареста до 30 суток.

Видео: vk.com/brewerov