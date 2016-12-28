Недовольный клиент пырнул ножом работника автосервиса на Урале

Мужчина скончался на месте от полученных ранений. Злоумышленника задержали в нетрезвом виде.

В понедельник, 26 декабря, в Каменск-Уральске Свердловской области разочарованный клиент автосервиса пришел выяснять отношения с механиком. В результате между мужчинами разгорелся конфликт на почве плохо сделанной работы. Клиент обвинял мастера в том, что тот заменил ему хорошие свечи зажигания на плохие. По словам мужчины, после ремонта его автомобиль перестал заводиться. В итоге недовольный клиент не смог сдержать свой гнев и на глазах у свидетелей накинулся на сотрудника автосервиса с ножом. Злоумышленник несколько раз пырнул работника в шею и в туловище. Затем скрылся с места происшествия. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, 48-летиний механик скончался на месте. Очевидцы события вызвали спасательные службы.



Спустя некоторое время правоохранители задержали нападавшего на расположенной неподалеку шиномонтажке. Он был пьян. Также у мужчины обнаружили нож. Как выяснилось, подозреваемый был ранее судим за кражи, побои, угрозы и причинение тяжкого вреда здоровью. В данный момент он задержан. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции опрашивают свидетелей и выясняют детали происшествия. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.



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