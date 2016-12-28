Пьяный отец зарезал сына в Ленобласти

В Волосово скончался мужчина от ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело.

На днях, 26 декабря, в Волосовском районе Ленинградской области около 8 часов утра пьяный 56-летний мужчина зарезал собственного сына. Как выяснилось, отец и его 28-летний сын употребляли горячительные напитки. В ходе пьянки между мужчинами возник конфликт. Из-за возникших разногласий нетрезвый отец схватил со стола нож и трижды ударил им сына. Полученный травмы оказались несовместимыми с жизнь, молодой человек скончался на месте.



В данный момент заведено уголовное дело. Подозреваемого задержали в одной из квартир на Полевой. Сейчас он находится под стражей. Сотрудники полиции уже изъяли ряд улик и назначили необходимые судмедэкспертизы. Что не поделили отец с сыном, предстоит выяснить следователям. Если вина подозреваемого мужчины будет доказана, ему грозит тюремное заключение. Об этом сообщает 47news.



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