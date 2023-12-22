Ленобласть обновит путь между Волосово и Кингисеппом

Дорожники уложат почти 10 километров нового асфальта от Ополья в сторону Волосово.

Ленинградская область обновит путь между Волосово и Кингисеппом. Протяженный участок региональной трассы к деревне Ополье в Кингисеппском районе будет отремонтирован летом по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Государственный контракт уже заключен, сообщили в региональной администрации.

Дорожники уложат почти 10 километров нового асфальта от Ополья в сторону Волосово, укрепят обочины и установят новые знаки. Техника пройдет через Корпово, Малую Пустомержу и Онстопель.

Сама по себе трасса – короткий путь, соединяющий сразу три района Ленобласти Кингисеппский, Волосовский и Гатчинский. С просьбой обновить участок около Ополья ранее в дорожный комитет обращались жители.

Ранее в Ленобласти объявили три тендера на дорожный ремонт на 1,5 млрд рублей.

Фото: администрация Ленобласти