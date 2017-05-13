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На Мурманском шоссе Hyundai сбил женщину на пешеходном переходе‍

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Пострадавшая чудом осталась жива

Около шести часов вечера в субботу, 13 мая 2017 года, на Мурманском шоссе в Петербурге произошла дорожная авария, в результате которой пострадал один человек, это была женщина-пешеход. По предварительным данным, инцидент мог произойти по вине водителя иномарки, который не притормозил перед пешеходным переходом.

–  На Мурманском шоссе в сторону города, после п. Им.Морозова, автомобили остановились перед пп, чтобы пропустить женщину, а "Хендай" решил этого не делать. Итог – влетел в стоячий авто, пытаясь уйти от столкновения, сбил женщину, сотрудники были через дорогу, сразу прибежали, все живы, женщина в шоке, – рассказал один из свидетелей происшествия.

Точной информации о состоянии пострадавшей женщины нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

Видео: архив
Фото: spb_today

Теги: авария , дтп , дтп петербург , мурманское шоссе , петербург , сбили пешехода
Категории: Новости СПб ДТП

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