На Мурманском шоссе Hyundai сбил женщину на пешеходном переходе‍

Пострадавшая чудом осталась жива

Около шести часов вечера в субботу, 13 мая 2017 года, на Мурманском шоссе в Петербурге произошла дорожная авария, в результате которой пострадал один человек, это была женщина-пешеход. По предварительным данным, инцидент мог произойти по вине водителя иномарки, который не притормозил перед пешеходным переходом.

– На Мурманском шоссе в сторону города, после п. Им.Морозова, автомобили остановились перед пп, чтобы пропустить женщину, а "Хендай" решил этого не делать. Итог – влетел в стоячий авто, пытаясь уйти от столкновения, сбил женщину, сотрудники были через дорогу, сразу прибежали, все живы, женщина в шоке, – рассказал один из свидетелей происшествия.

Точной информации о состоянии пострадавшей женщины нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

Видео: архив

Фото: spb_today