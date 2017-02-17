На Московском шоссе полицейская машина угодила под фуру: на места работает реанимация

Авария произошла на Московском шоссе рядом с пересечением с Колпинским. Рядом с местом аварии стоит машина реанимации, но информации о пострадавших пока нет.

Пятница, 17 февраля, завершается аварией на Московском шоссе. Около пересечения трассы с Колпинским шоссе служебная машина угодила под фуру. В результате грузовик ударил полицейскую машину в заднюю часть машины-фургона.

Как сообщают свидетели, машина правоохранителей хотела повернуть со второго ряда. Тяжеловоз не успел затормозить. На месте собралось много людей. Рядом с автомобилями стоит карета сокрой помощи с реанимацией. Очевидцы ничего о пострадавших не знают.

Между тем многие жалуются, что в районе аварии собирается пробка. Затор начинается от строительного магазина "Петрович" и продолжается до перекрестка. Средняя скорость потока на этом участке – 10 километров в час.

Сегодня днем оборвавшийся провод трамвайной линии повредил грузовик на Александра Невского. Из-за инцидента на площади собралась пробка. Провод контактной линии трамваев повредил кабину проезжавшего мимо грузовика. А накануне в погоне за нарушителем машина ДПС протаранила легковушку. С места ЧП увезли двух пострадавших.

Фото: Яндекс.Карты

Видео: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург