Оборвавшийся провод трамвайной линии повредил грузовик на Александра Невского

Около часа дня провод контактной сети трамвайной линии на площади Александра Невского оборвался и упал. При приземлении он зацепил крышу грузовика. В результате ЧП на улице собралась пробка.

Очень странное ЧП на дороге произошло в пятницу, 17 февраля, в Северной столице. На площади Александра Невского рядом с трамваем оборвался провод контактной сети. Он оказался достаточно увесистым и повредил крышу проезжавшего мимо грузовика.

"Обрыв поперечного несущего троса контактного провода трамвая привел к тому, что тот, падая, оторвал будку "ГАЗели", - прокомментировал ситуацию один из очевидцев в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На месте работали аварийный бригады, которые оперативно устраняли последствия.

Из-за ЧП в районе площади замедлилось движение. Водители жаловались на огромные пробки. Также из-за проблем с сетью временно закрыли движение трамваев 65-го маршрута.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург