На Камчатке хулиганы на авто не пустили скорую к умиравшему пациенту

Водительница перегородила автомобилем путь карете скорой помощи

В Сети появилось видео инцидента, произошедшего накануне на улице Циолковского в Петропавловске-Камчатском. Там автомобилист отказался пропустить карету скорой помощи к пациенту, из-за чего тот скончался.

На кадрах видеозаписи хорошо видно и слышно, что водитель скорой требует пропустить его автомобиль. Однако два человека во втором автомобиле попросту игнорируют его требования.

В региональном Следкоме рассказали, что инцидент произошел вечером во вторник, 10 января, на улице Циолковского. Машина скорой ехала со включенными спецсигналами, по расчетам медиков, от звонка в экстренную службу до шага в квартиру, где умирал пациент, должно было пройти три минуты, однако из-за непредвиденной ситуации этот промежуток увеличился до 13 минут.

Именно это промедление, вызванное внешними помехами, могло стать роковым для пациента, 21-летнего молодого человека. Однако сотрудники станции скорой помощи осторожны в оценках и не рискуют обвинять автомобилистку и ее пассажира в смерти пациента.

«Возможно, он умер еще до звонка нам. Можно сказать только, что из-за них снизились шансы молодого человека своевременно получить помощь», — рассказал источник в местно станции скорой помощи информагентству «Кам 24».

Назначена доследственная проверка. Ведется следствие.

Видео: youtube, ИА "Кам24"