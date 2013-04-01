Молодой рабочий разбился на стройке в Приморском районе

Молодой человек приехал в Петербург на заработки из Самары. Его тело нашли накануне около строящегося здания.

На стройке в Приморском районе произошла загадочная смерть. В среду, 20 декабря, около недостроенного дома 18/2 на Богатырском проспекте нашли тело молодого рабочего. При осмотре предположили, что он скончался из-за падения с высоты.

Погибший трудился в Петербурге официально. На заработки приехал из Самары. На момент смерти ему было 20 лет. Строящийся дом, где нашли погибшего, всего в четыре этажа. Но этого хватило для смертельных травм.

Обстоятельства его смерти пока не известны. Тело направили в морг. Там эксперты проведут вскрытие, чтобы пролить свет на кончину молодого человека.

На прошлой неделе в Петербурге мигрант чудом выжил после странного падения с высоты. Пострадавшего нашли на стройплощадке на улице Тельмана. Для него вызвали скорую. Уже в больнице выяснилось, что у 22-летнего строителя перелом позвоночника, черепно-мозговая травма, а также травма живота. От шока он потерял сознание.