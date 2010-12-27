Окровавленный мужчина с топором выломал дверь в квартире петербурженки

В Северной столице подвыпивший молодой человек перепутал подъезд и выломал дверь в чужую квартиру. Дебоширу угомонили медики и полицейские.

В середине прошлого месяца в квартиру к петербурженке ворвался окровавленный мужчина с топором. Предположительно, инцидент произошел 14 апреля в одном из центральных районов Санкт-Петербурга. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, им удалось запечатлеть на фото дебоширу.

По словам потерпевшей женщины, молодой человек выпивал со своими друзьями. Затем кто-то ударил его по голове, после чего уже окровавленный мужчина вышел из себя и выбежал на улицу. Когда пьяный местный житель попытался вернуться домой, он перепутал квартиру и по ошибке вломился в чужой дом. Своим поведением он, конечно, шокировал целый квартал.

Спустя некоторое время неадекватного мужчину доставили в больницу. Там ему наложили несколько швов и передали в руки правоохранителей.

Как сообщила петербурженка Piter.TV, после того, как молодой человек пришел в себя, он приехал к ней пообщаться. Женщина рассказала, что подавать заявление в полицию на мужчину не намерена, поскольку он уже извинился и компенсировал материальный ущерб. Также пострадавшая отметила, что молодой человек вполне себе адекватный, у него есть семья и ребенок.

Ранее мы передавали, что петербуржец обнаружил труп в парке на Большевиков.



Фото: соцсети