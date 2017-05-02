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Петербуржец обнаружил труп в парке на Большевиков

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Местный житель вышел прогуляться и неожиданно обнаружил бездыханное тело мужчины без документов.

В минувшее воскресенье, 30 апреля, петербуржец решил прогуляться около собственного дома, однако его времяпрепровождение омрачилось страшной находкой: мужчина обнаружил труп. Инцидент произошел на проспекте Большевиков, 32. Местный житель незамедлительно обратился за помощью в правоохранительные органы.

Предположительно, бездыханное тело погибшего, на вид которому было 45-50 лет, лежало в лесополосе. Осмотрев труп, одетый в джинсы, серую куртку и черные кроссовки, специалисты насильственных следов смерти не обнаружили.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают детали происшествия. Известно, что при погибшем не было никаких документов. Кроме того, труп уже направлен в морг для дальнейшего обследования. В ближайшем будущем специалисты смогут назвать истинную причину смерти.

Ранее мы сообщали, что бездыханное тело мужчины обнаружили в подвале жилого дома в Ленобласти.

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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