В Петербурге презентовали радиолокационную станцию загоризонтного обнаружения

28 июня в Ленэкспо открылся 8-й Международный военно-морской салон МВМС-2017. На нем съемочная группа Piter.tv пообщалась с компанией "Салют" и узнала о новых разработках в рамках военной техники.

Игорь Пантелеев – первый зам. начальника КБ АО "НПП"Салют" показал нашим корреспондентам новенькую радиолокационную станцию загоризонтного обнаружения типа "Предел", созданной в его компании:

"Это мобильная береговая радиолокационная станция, предназначенная, чтобы обнаруживать корабли в море на больших дистанциях - до 700 км. Она смонтирована на базе КАМАЗа. Передвигаться можно куда угодно по побережью, КАМАЗ - машина проходимая. Кроме того, новая машина смонтирована на подъемнике, можно подниматься от одного метра над уровнем воды до 12 метров над уровнем моря. Сама по себе станция - новая, такой пока еще ни у кого нет. Разработана она была несколько лет назад, и вот уже 4 годы мы проводим испытания, делаем наработки, пытаемся постоянно ее усовершенствовать. Совершенству предела нет, вот решили показать, что у нас есть в первом броске".

Игорь Пантелеев отметил, что особенно интересно обстоят дела с программным обеспечением: оно позволяет делать автоматический поиск цели и ее автоматическое сопровождение. Компания старается полностью исключить фактор человека, то есть, оператора, как такового, быть не должно. По словам заместителя начальника КБ АО "НПП"Салют" - оператор может ошибаться, машина не ошибается.

"Образец наш пока только экспериментальный, естественно, это плот труда не одного предприятия, здесь целый конгломерат предприятий. Все, что сейчас наработано самое новое -мы стараемся вложить в машину, чтобы надолго ее хватило. Ведь знаете, электроника развивается очень быстро. К тому же, эта береговая радиолокационная станция хороша тем, что мы видим, а нас не видят".

Важно, что эта новая единица военной техники сделана из отечественных комплектующих. Оснащена надежной системой питания, которая выдержала уже множество испытаний и нагрузок.

Заместитель начальника отдела государственных и экспортных заказов Валерий Любимцев подчеркивает, что во время, когда все компьютеры подвержены вирусным атакам, очень важно использовать именно наше отечественное программное обеспечение, которое работает независимо и автономно.

Кроме этого в сборке "новой машины" используется прошивка отечественных микросхем, а сама компания имеет свою металлообработку, системы поверхностного монтажа, создает свои микросхемы и платы.

МБРАС ЗГО типа "Предел" уже готова к выпуску в серийное производство и может дополняться в интересах любого поставщика. Пока есть договоренность с Минобороной, что будут проводиться испытания по их техническому заданию. Если машина утроит – то и будет заказ.

Видео и фото: Piter.tv

Евгений Лукин, Станислав Бутенко,

Дарья Молчанова, Андрей Жухевич