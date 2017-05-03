Месяц после теракта в метро: В больницах Петербурга остаются 13 человек

В состоянии средней тяжести находится один человек, еще 12 – в удовлетворительном

Спустя месяц после взрыва бомбы в петербургском метро в городских больницах остаются 13 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии, еще двенадцать – в удовлетворительном. Как сообщается, еще 68 человек наблюдаются амбулаторно.

Напомним, после теракта в перегоне метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" погибли 15 человек (считая предполагаемого исполнителя теракта), пострадавшими были признаны более сотни человек. Взрыв произошел в середине дня в понедельник, 3 апреля 2017 года. По имеющимся данным, было и второе взрывное устройство, гораздо более мощное. Его террорист оставил на станции метро "Площадь Восстания". По счастью, оно не было приведено в боеготовность.

По версии следствия, речь идет о взрыве бомбы террористом-смертриком. Названо его имя и установлена личность: это 23-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Правоохранительные органы ведут расследование уголовного дела. Накануне соучастнику теракта в метро Петербурга предъявили официальное обвинение. Кроме того, в ФСБ сообщили о задержании предполагаемого организатора взрыва.

Несколько дней спустя после теракта ответственность за взрыв взяла на себя некая террористическа группировка, связанная с запрещенной организацией "Аль-Каида". По всей стране – в Подмосковье, Петербурге и дальних от столичных регионов – прошли задержания людей, которых подозревают в связях с террористами и соучастием в подготовке взрыва.

Следствие продолжается.

Видео: архив