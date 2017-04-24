Соучастнику теракта в метро Петербурга предъявили официальное обвинение

Гражданина Таджикистана в Москве обвинили в терроризме и незаконном обороте оружия. Мужчину считают причастным к теракту в метрополитене Северной столицы.

Следствие предъявило официальные обвинения задержанному в Москве гражданину Таджикистана Содику Ортикову. Мужчину считают причастным к теракту в метро Петербурга. По материалам дела, иностранца обвиняют в терроризме и незаконном обороте оружия.

В ходе допроса Ортиков заявил, что изъятое в его квартире оружие и боеприпасы не принадлежат ему. Защитник мужчины отметил, что он проживал вместе с несколькими соседями. По его мнению. Изъятые предметы принадлежат другим жильцам.

На прошлой неделе ФСБ установили личность главного заказчика теракта в петербургском метро. Кроме того, ФСБ рассказала о задержанном организаторе теракта в метро Петербурга. Спецслужбы задержали братьев Аброра и Акрама Азимовых. Первого считают соучастником теракта. А второй, по версии следствия, финансировал атаку.

Взрыв между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел 3 апреля. Ранее Piter.tv сообщил, что врачи не смогли спасти жизнь еще одной пострадавшей. Таким образом число погибших в теракте выросло до 15 человек.