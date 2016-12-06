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МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге

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В среду в Северной столице будет холодно и ветренно

В среду, 21 июня 2017 года, в Петербурге будет холодно и ветренно. Ветер ожидается северный. Его порывы местами будут достигать 16 м/с.
 
 
 

Спасательное ведомство ссылается на данные Гидрометцентра Северной столицы. Непогоду ждут 21 июня.

В Петербурге утром температура воздуха не подымется выше 10 градусов тепла, днем и вечером будет не выше +13. Местами ожидаются осадки. 

Хорошая погода в Северной столице снова закончилась. На этот раз солнечные деньки заменит дождь и ветер. Как сообщает управление информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС, на среду, 21 июня, в городе обещают ливни и грозы. 

Видео: архив

Теги: дождь , июнь , петербург , погода , погода петербург , похолодание июнь , усиление ветра
Категории: Новости СПб

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