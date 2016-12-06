МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге

Спасательное ведомство ссылается на данные Гидрометцентра Северной столицы. Непогоду ждут 21 июня.

В Петербурге утром температура воздуха не подымется выше 10 градусов тепла, днем и вечером будет не выше +13. Местами ожидаются осадки.

Хорошая погода в Северной столице снова закончилась. На этот раз солнечные деньки заменит дождь и ветер. Как сообщает управление информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС, на среду, 21 июня, в городе обещают ливни и грозы.

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