МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге

В среду, 21 июня 2017 года, в Петербурге будет холодно и ветренно. Ветер ожидается северный. Его порывы местами будут достигать 16 м/с.
Спасательное ведомство ссылается на данные Гидрометцентра Северной столицы. Непогоду ждут 21 июня.
В Петербурге утром температура воздуха не подымется выше 10 градусов тепла, днем и вечером будет не выше +13. Местами ожидаются осадки.
Хорошая погода в Северной столице снова закончилась. На этот раз солнечные деньки заменит дождь и ветер. Как сообщает управление информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС, на среду, 21 июня, в городе обещают ливни и грозы.
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