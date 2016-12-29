Гололед и туман увеличат число аварий на дорогах Петербурга

ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти предупреждает о гололеде на дорогах. Вместе с туманом мокрым снегом это увеличит опасность на дорогах города.

В пятницу, 27 января, Петербург ожидают непростые погодные условия. В город пришли осадки в виде мокрого снега, который иногда будет переходить в морось. Видимость также ухудшает туман. Днем он немного развеялся, но к вечеру ожидают его усиление. Днем ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, а после заката всего лишь один метр в секунду.

Температура весь день будет держаться около нуля. Из-за ее возможного падения даже до -1 на дорогах может появиться гололед. Это увеличит аварийность на дорогах. Поэтому спасатели предупреждают водителей и просят их соблюдать правила. Не ездить на большой скорости и держать увеличенную дистанцию между машинами. Перед пешеходными переходами стоит заранее тормозить, так как из-за скользкой дороги тормозной путь увеличивается.

Накануне вечером город мучали такие же не ясные погодные условия. На Киевском шоссе из-за гололеда столкнулось около 50 автомобилей. По словам очевидцев, все аварии были мелкие, но они затрудняли движение на и без того опасной дороге.

Видео: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург