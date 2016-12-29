На Киевском шоссе из-за гололеда столкнулось около 50 автомобилей

Минусовая температура привела к обледенению дорог. Из-за этого движение на трассах под Петербургом приостановилось. А Киевское шоссе буквально покрыто поврежденными машинами.

Температурные качели привели к проблемам на дорогах Северной столицы и на подъездах к ней. Сначала на дороги пролился дождь, который после этого подморозило из-за минусовой температуры. Как итог – все дороги превратились в каток. Многие автомобилисты жалуются на ужасное движение. Интернет пестрит фотографиями с многочисленными авариями.

Больше всего не повезло Киевскому шоссе. Место оказалось будто проклятым. Потому что там произошло несколько десятков аварий. Судя по снимакам с места события, в некоторых местах автомобилисты с трудом объезжают разбившиеся машины, которые заняли почти всю дорогу. По словам очевидцев, в авариях пострадало 40-50 автомобилей. О точном числе ДТП на шоссе не известно. В основном аварии мелкие. Но около одной из пострадавший машин стоит скорая помощь.

Если в результате аварии появились раненные, то водителю скорой придется быть сверх осторожным, чтобы доставить пациента в больницу и не попасть в аварию на обледеневшем шоссе. Проезд по дорогам затруднен. По оценкам сервиса "Яндекс.Карты" в городе семибалльные пробки.

Фото: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург