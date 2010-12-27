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Луческу предложил руководству РФПЛ переехать в Санкт-Петербург
Сегодня, 13:45
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Butenko
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Луческу предложил руководству РФПЛ переехать в Санкт-Петербург

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Мирчи Луческу предложил проект по реформированию вертикали управления российским футболом.

Главный тренет петербургского "Зенита" Мирчи Луческу считает, что российский футбол нуждается в срочном реформировании. Именно в административных проблемах румынский специалист видит ключевые проблемы отечественного спорта. По его словам, руководство РФПЛ и РФС нуждаются в реальном разделении. Мирчи Луческу предложил перевезти чиновников Российской футбольной премьер-лиги в Санкт-Петербург, а управляющих из РФС оставить в Москве. Его слова передает издание "Фонтанка".

"Мне кажется, что Российская футбольная премьер-лига могла бы переехать в Петербург, а Российский футбольный союз остался бы в Москве. У России большой потенциал, но он не раскрывается. Поэтому национальная команда столько лет не может выйти из группы на чемпионатах мира и Европы", – поделился своими мыслями самый титулованный тренер российского футбола.

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Теги: мирчи луческу , новости петербурга , новости спорта , новости футбола , рфпл
Категории: Новости СПб Спорт Футбол в России и Европе

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