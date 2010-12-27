Кузбасский извращенец попытался изнасиловать дочь сожительницы

Маньяк насильно запер женщину в подвале и поспешил к 15-летней девочке. Школьница кричала и отбивалась, насколько у нее хватало сил.

Недавно стало известно, что в Киселевске Кемеровской области суд приговорил к 9,5 годам лишения свободы извращенца-неудачника, который попытался надругаться над дочерью собственной сожительницы. Тридцатилетний мужчина напился и решил изнасиловать школьницу. Однако он осознавал тот факт, что, вероятно, его сожительница будет защищать ребенка. Поэтому насильник запер дамочку в подвале. Он столкнул ее подпол, закрыл крышкой и поставил сверху стиральную машину. Затем кинулся на 15-летнюю девочку. Школьница начала сопротивляться: кричала и звала на помощь.

К счастью, мать девочки ринулась в бой. С трудом ей удалось выбраться из подпола. После поспешила на подмогу дочери: оттащила от нее извращенца и освободила проход. Школьница незамедлительно побежала к соседям и вызвала правоохранителей. Спустя некоторое время сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали мужчину. Извращенец во всем признался.

Ранее мы сообщали, что полиция задержала вожатого, который изнасиловал школьницу в Курортном районе.