Полиция задержала вожатого, который изнасиловал школьницу в Курортном районе

Извращенец надругался над 7-летней девочкой в оздоровительном лагере. Маньяка удалось задержать.

Стало известно, что стажи порядка оперативно обнаружили и задержали предполагаемого 49-летнего вожатого-извращенца, который в июне прошлого года надругался над маленькой девочкой. Своей жертвой он выбрал 7-летнюю школьницу. Вопиющий случай произошел в Курортном районе Северной столице в оздоровительном лагере "Буревестник".

В данный момент возбуждено уголовное дело. Подозреваемый уже арестован. Правоохранители восстанавливают события рокового дня, уточняют детали происшествия. Об этом пишет Петербургский дневник со ссылкой на СК по региону.

Ранее мы сообщали, что вожатого детского лагеря в Курортном районе подозревают в педофилии. Накануне, 20 февраля, за помощью в полицию обратилась 28-летняя женщина. Она заявила, что неизвестный мужчина изнасиловал ее 7-летнюю дочь в период с 1 по 21 июня прошлого года.

