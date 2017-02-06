"Око за око": раздосадованный теннисист на матче Кубка Дэвиса запустил мяч в глаз арбитру

В интернете появилось видео, на котором показан момент попадания теннисного мяча в глаз арбитру

В ходе 1/8 финального матча Кубка Дэвиса, во время поединка между 17-летним канадским спортсменом Денисом Шаповаловым и британским теннисистом Кайлом Эдмундом, произошел неприятный инцидент. После неудачного гейма от бурных эмоций негодования и досады юный спортсмен со всей силы запустил мяч за пределы поля. Но по воле злого рока мяч угодил прямиком в левый глаз главного арбитра матча.

В результате нанесенной травмы у судьи сильный кровоподтек под глазом и отечность. Ему дали пакет со льдом, а затем направили в больницу. Денису Шаповалову засчитали техническое поражение. Команда Британии вышла в четверть финала.

Позже Денис Шаповалов принес свои извинения, сказав, что ему очень стыдно за свой поступок и больше такого не повторится. Кроме того, 17-летний спортсмен очень сожалеет, что подвел свою команду.

Как сообщает издание "Гардиан", капитан Британской команды считает, что Дмитрий талантливый спортсмен и сможет извлечь из этого урок. Капитан команды из Канады не видел этого момента, и сам очень удивлен такому факту и очень сожалеет.

Видео: YouTube/Faizzy

Фото: Theguardian. Lars Hagberg