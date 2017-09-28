Александрова пробилась в четвертьфинал турнира в Берлине

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Берлине.
Соперницей 22-й ракетки мира во втором круге соревнования была американская спортсменка Кори Гауфф. Александрова одержала победу со счетом 6:4, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.
В четвертьфинале турнира в Берлине Александрова сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) – Вероника Кудерметова (Россия).
Ранее мы сообщали, что Рыбакина уступила во втором круге турнира в Берлине.
Фото: YouTube / WTA
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