Александрова пробилась в четвертьфинал турнира в Берлине

Ее соперницей во втором круге была американка Гауфф.

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Берлине.

Соперницей 22-й ракетки мира во втором круге соревнования была американская спортсменка Кори Гауфф. Александрова одержала победу со счетом 6:4, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.

В четвертьфинале турнира в Берлине Александрова сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) – Вероника Кудерметова (Россия).

Ранее мы сообщали, что Рыбакина уступила во втором круге турнира в Берлине.

Фото: YouTube / WTA