  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Александрова пробилась в четвертьфинал турнира в Берлине
Сегодня, 14:08
220
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Александрова пробилась в четвертьфинал турнира в Берлине

0 0

Ее соперницей во втором круге была американка Гауфф.

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Берлине.

Соперницей 22-й ракетки мира во втором круге соревнования была американская спортсменка Кори Гауфф. Александрова одержала победу со счетом 6:4, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.

В четвертьфинале турнира в Берлине Александрова сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) – Вероника Кудерметова (Россия).

Ранее мы сообщали, что Рыбакина уступила во втором круге турнира в Берлине.

Фото: YouTube / WTA

Теги: wta, берлин, екатерина александрова, кори гауфф, теннис
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии