Рыбакина уступила во втором круге турнира в Берлине

Представительница Казахстана уступила хорватской спортсменке Векич.

Теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, завершила свое выступление на турнире WTA в Берлине.

Во втором круге соревнования соперницей третьей ракетки мира была хорватская спортсменка Донна Векич. Рыбакина уступила со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

В четвертьфинале турнира Векич встретится с россиянкой Элиной Аванесян.

Ранее мы сообщали, что МОК проводит проверку в отношении Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева.

Видео: YouTube / WTA