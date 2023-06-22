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Рыбакина уступила во втором круге турнира в Берлине

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Представительница Казахстана уступила хорватской спортсменке Векич.

Теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, завершила свое выступление на турнире WTA в Берлине.

Во втором круге соревнования соперницей третьей ракетки мира была хорватская спортсменка Донна Векич. Рыбакина уступила со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

В четвертьфинале турнира Векич встретится с россиянкой Элиной Аванесян.

Ранее мы сообщали, что МОК проводит проверку в отношении Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева.

Видео: YouTube / WTA

Теги: wta, берлин, донна векич, елена рыбакина
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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