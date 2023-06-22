Рыбакина уступила во втором круге турнира в Берлине

Теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, завершила свое выступление на турнире WTA в Берлине.
Во втором круге соревнования соперницей третьей ракетки мира была хорватская спортсменка Донна Векич. Рыбакина уступила со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.
В четвертьфинале турнира Векич встретится с россиянкой Элиной Аванесян.
Ранее мы сообщали, что МОК проводит проверку в отношении Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева.
Видео: YouTube / WTA
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